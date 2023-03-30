Киев, 30 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Верующие не допускают к Киево-Печерской лавре членов комиссии заповедника. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие

Члены комиссии заповедника прибыли к Киево-Печерской лавре, при этом прихожане не допускают их к зданиям, они блокируют их работу, пишет СМИ. Уточняется, что полиция в эту ситуацию пока не вмешивается.

Как передавало ИА REGNUM, верующие канонической Украинской православной церкви ночуют на территории Киево-Печерской лавры из-за страха её захвата. Люди встревожены возможным захватом монастыря. Наместник Киево-Печерской лавры Павел уверен, что изгнание монахов канонической церкви из лавры происходит с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства с заповедником.