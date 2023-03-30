Москва, 30 марта, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о шпионаже возбуждено в отношении корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге. Об этом сообщили 30 марта журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Дело по статье 276 УК РФ, «Шпионаж», открыло в отношении иностранца Следственного управление ФСБ России. Наказание за это преступление — до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Гершковича задержали в Екатеринбурге «при попытке получения секретных сведений». Предполагается, что он действовал по заданию США и собирал сведения об одном из предприятий ВПК, составляющие государственную тайну.

Зван Гершкович родился в 1991 году. На сайте WSJ указано, что он освещал темы, связанные с Россией, Украиной и постсоветским пространством. Ранее он работал в агентстве Франс Пресс, в изданиях New York Times и Moscow Times.