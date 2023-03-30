Генсек СНГ Лебедев назвал необоснованной шумиху на Западе вокруг российского ядерного оружия

Москва, , 11:01 — REGNUM Шумиха в западных странах вокруг размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии не является обоснованной, заявил 30 марта генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что эта шумиха, которая поднята на Западе, необоснованная», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что реакция Запада «говорит о двойных стандартах, о двуличии и лицемерии западных политиков».

Решение же о размещении в Белоруссии ядерного оружия принято в целях обеспечения безопасности и России, и Белоруссии на фоне военной активности у границ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённостях Минска и Москвы о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Всё необходимое для этих действий подготовят до 1 июля 2023 года.

Москва надеется, что Североатлантический альянс осознаёт серьёзность ситуации, связанной с размещением российского ядерного вооружения в Белоруссии, считают в МИД РФ.