Москва, 30 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Шумиха в западных странах вокруг размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии не является обоснованной, заявил 30 марта генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Я считаю, что эта шумиха, которая поднята на Западе, необоснованная», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что реакция Запада «говорит о двойных стандартах, о двуличии и лицемерии западных политиков».

Решение же о размещении в Белоруссии ядерного оружия принято в целях обеспечения безопасности и России, и Белоруссии на фоне военной активности у границ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённостях Минска и Москвы о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Всё необходимое для этих действий подготовят до 1 июля 2023 года.

Москва надеется, что Североатлантический альянс осознаёт серьёзность ситуации, связанной с размещением российского ядерного вооружения в Белоруссии, считают в МИД РФ.