Минобороны КНР: армия Китая готова сотрудничать с Вооружёнными силами РФ ради мира и безопасности

Пекин, , 10:57 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая готова сотрудничать с Вооружёнными силами России ради укрепления мира и безопасности. Об этом 30 марта заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Китайская армия готова вместе с российскими Вооружёнными силами прилагать усилия, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал Тань Кэфэй.

Он подчеркнул, что отношения России и Китая не являются военным союзом и не нацелены против третьих стран.

Также он добавил, что армии двух стран планируют регулярно проводить совместные учения и патрулирования в воздухе и на море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минобороны КНР заявило, что отношения Москвы и Пекина не являются альянсом эпохи холодной войны. В ведомстве отметили, что отношения между двумя странами крепнут «день ото дня».