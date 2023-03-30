Берлин, , 10:54 — REGNUM Германия сможет заполнить свои газохранилища к следующей зиме без поставок российского газа. Об этом глава регулятора — Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил 30 марта агентству DPA.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, зима заканчивается, а запасы газа в стране относительно полные. Газохранилища полностью заполнились 14 ноября 2022 года, по состоянию на утро 28 марта уровень заполнения составлял 64,3%.

«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа», — сказал Мюллер.

Он отметил, что подземные хранилища компенсируют колебания в потреблении газа, так образуется буферная система для рынка. Заполненность газохранилищ, умеренные температуры и экономия позволили стране «хорошо» пережить зиму.

Для подготовки к следующей зиме нужно продолжать экономить газ. Германия хорошо переживёт и её, если продолжатся поставки газа и будут запущены в эксплуатацию дополнительные СПГ-терминалы, добавил глава регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия не получает российский трубопроводный газ после диверсии на газопроводе «Северный поток». Кроме того, решение сократить зависимость от поставок энергоресурсов из РФ власти ФРГ приняли после начала российской спецоперации на Украине.

24 марта депутат бундестага Андрей Хунко заявил, что импортируемый Германией американский сжиженный природный газ оказался дороже того, что поставляла ранее Россия. К тому же он гораздо худшего качества, чем российский, подчеркнул политик.