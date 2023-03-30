Донецк, 30 марта, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ минируют тела своих же погибших сослуживцев. Об этом 30 марта сообщает Telegram-канал военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что Вооружённые силы России продолжают освобождать территории Донбасса. По информации Telegram-канала, во время освобождения территорий российские бойцы обнаружили под одним из тел бойца ВСУ гранату.

«В ходе захвата и зачистки вражеских позиций обнаружено, что перед бегством под одним из тел свои же выжившие вэсэушники положили гранату», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное российские бойцы фиксируют регулярно.

Как передавало ИА REGNUM, российские подразделения перешли в активное наступление на севере и в центре Артёмовска. Согласно данным на 27 марта, Артёмовск практически полностью (на 80%) был окружен российскими подразделениями.