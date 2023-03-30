Вашингтон, 30 марта, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Аккаунт американского миллиардера, главы компании Tesla Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter. Он обогнал по количеству подписчиков экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как следует из данных на страницах, по состоянию на утро 30 марта на Илона Маска подписаны 133,07 млн пользователей, в то время как у Барака Обамы 133,04 млн подписчиков.

Новость о наборе главой Tesla наибольшего числа подписчиков в социальной сети Twitter появилась и на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что ежемесячно в социальной сети активны порядка 450 млн пользователей.

Илон Маск приобрёл компанию Twitter в октябре 2022 года. Сразу же после приобретения Twitter Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и ещё ряд сотрудников из числа руководства компании, а также распустил совет директоров, став единоличным главой Twitter.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил сотрудникам компании Twitter вознаграждение в виде акций из расчёта общей стоимости компании примерно в $20 млрд, что более чем в два раза меньше цены приобретения — $44 млрд.