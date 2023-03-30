В Москве пьяный мужчина удерживал проститутку в заложниках и заставил её пить таблетки

Москва, , 10:40 — REGNUM В Москве пьяный мужчина взял в заложники проститутку, которой угрожал ножом и заставлял глотать неизвестные таблетки. Об этом 30 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации канала, 19-летняя третьекурсница из РУДН решила подзаработать на интим-услугах и приехала по вызову в квартиру на улице Панфёрова.

Когда она вошла, пьяный клиент, по её словам, затащил её в комнату и стал угрожать ножом, требуя запивать неизвестные таблетки пивом. После этого он раздел заложницу и приказал молчать. Это продолжалось несколько часов, пока в дверь не постучалась мать мужчины.

Когда злоумышленник вышел из комнаты, девушка смогла выбежать на балкон и криком привлечь к себе внимание. В какой-то момент, опасаясь расправы, она хотела спрыгнуть с пятого этажа, но вовремя прибывшие полицейские спасли её.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года житель Омска в сильном алкогольном опьянении всю ночь пытался вызвать проститутку, а утром обнаружил, что с его счетов пропали более 600 тыс. рублей.