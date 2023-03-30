Пекин, 30 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Вооруженные силы России и Китая будут на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования. Его слова в заявлении Минобороны приводятся в WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его словам, дружба России и Китая крепнет с каждым днём.

«Китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вооруженные силы России и Китая будут на постоянной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, Народно-освободительная армия Китая будет укреплять сотрудничество с Вооружёнными силами Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, Россия не создает военного союза с Китаем, во взаимодействии двух стран всё прозрачно. Он отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина, конечно, есть, стороны даже учения проводят. Однако такое взаимодействие происходит не только с Китаем, но и с другими странами.