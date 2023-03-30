Москва, 30 марта, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Сергей Карпухин/ТАСС Банк ВТБ

Отмечается, что специалисты банка зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. «По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра», — сообщили в банке.

Злоумышленники в ходе разговора просят жертву сообщить пароль из смс-сообщения, который якобы поможет восстановить работу сервиса.

Однако на самом деле мошенники пытаются войти в учётную запись или оформить заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сбербанке фиксируют действие новой мошеннической схемы, при которой клиентов банков от имени «сотрудников ФСБ» или «сотрудников полиции» просят перевести деньги, чтобы избежать ответственности по статье о государственной измене за якобы совершавшиеся переводы ВСУ.