Минэнерго Украины призвало мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

Киев, , 10:25 — REGNUM Украинские власти вновь отправились по миру с протянутой рукой: глава минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico потребовал от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью. По его словам, мировые компании получили «невероятную прибыль» из-за скачков цен в ходе украинского конфликта — «более чем 200 миллиардов долларов».

Украинская энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь, в представлении Германа Галущенко, они должны направить часть этих денег на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. По данным Politico, названная Галущеко сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

В прошлом году западные компании ТЭК отлично заработали — операционная прибыль только четырех крупнейших компаний (Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron) в 2022 году выросла на $145,72 млрд по сравнению с 2019 годом. В относительном выражении рост больше чем на 216%. В случае с Chevron почти в 8 (!) раз — с $5,5 до $49,7 млрд, информирует авторитетный телеграм-канал «Суверенная экономика».

«И вот тут возникает любопытный вопрос — куда пошли эти деньги? Да, в ЕС и США обсуждали и вводили дополнительные налоги. В конце концов, это разумно — эти сверхдоходы обеспечили их собственные граждане и бизнес, поэтому вполне логично, что компаниям ТЭК предлагают поделиться выручкой с государством. Но самое любопытное тут в другом — фактически объявленная США помощь Украине составила едва ли не половину этой суммы. Сейчас США пообещали порядка $77,3 млрд помощи в разнообразном виде. Мы даже не будем говорить о том, что это порядка 0,33% всего американского ВВП, просто оцените масштаб!» — предлагает автор публикации.

Галущенко же не впервые выступает с амбициозными заявлениями: в середине марта 2023 года украинское энергетическое ведомство известило о намерении продавать электроэнергию в Евросоюз. По словам Галущенко, Европа сможет получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинская сторона — зарабатывать средства, в том числе для восстановления мощностей. Также киевские власти заявили, что готовы в течение трех лет наладить выпуск топлива для атомных станций. Герман Галущенко отметил, что многие страны Европы остаются зависимыми от российских ядерных технологий, в то время как Украина перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse.

Объекты атомной энергетики украинские власти часто используют для организации провокаций, как это происходит с Запорожской атомной электростанцией. В ответ на заявление постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее, Герман Галущенко заявил, что ситуация выглядит тупиковой.

«Наша позиция неизменна: любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов Росатома со станции и возможности украинского персонала спокойно находиться на объекте», — сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Сотрудники Запорожской АЭС попросили главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси защитить их и станцию от Украины.

«Хватит обстреливать атомную станцию, хватит нас запугивать и шантажировать. Объясните, пожалуйста, Зеленскому, что мы хотим мирно и спокойно работать», — заявила одна из работниц АЭС и рассказала, что сотрудникам станции постоянно поступают звонки и смс с угрозами.

«Мы не хотим, чтобы здесь получился второй Чернобыль», — сказала она главе МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что энергетические гиганты, «получившие невероятную прибыль» в 200 млрд долларов в результате конфликта на Украине, должны делиться, направить часть денег на восстановление энергетической инфраструктуры страны, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Также он призвал Запад «закрыть лазейки» в санкциях в отношении продажи российских энергоносителей.

Днем ранее Галущенко заверил, что энергосистема Украины работает без ограничений потребителей с резервом мощности. Тем временем на сегодняшний день жители Украины в общей сложности задолжали за электроэнергию $67,5 млн. Также известно, что в начале февраля 2022 года украинские власти получили от Германии в качестве гуманитарной помощи большое количество оборудования для восстановления энергетического сектора страны.