В ЛНР сообщили об обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск

Луганск, , 10:26 — REGNUM ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованной в телеграм-канале информации, обстрел произошёл в 09:10 мск. По посёлку городского типа было выпущено две ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что диверсионные группы специальных подразделений ВСУ работают на артёмовском направлении в Донбассе. Отличительные признаки указывают на принадлежность диверсантов к украинским силам спецопераций.