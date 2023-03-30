Владикавказ, 30 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Очередь из большегрузов наблюдается перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом 30 марта сообщается на сайте ФТС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

Согласно опубликованным данным, затор вызван закрытием Военно-Грузинской дороги с грузинской стороны из-за плохой погоды.

Перед пунктом пропуска на выезд из России в настоящее время находятся свыше 940 грузовиков. Порядка 217 единиц грузового транспорта ожидают въезда на территорию РФ.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии сообщили, что Военно-Грузинскую дорогу с 9:40 мск открыли для легкового транспорта и автобусов.

Ранее сообщалось о закрытии дороги для всех видов транспорта из-за плохой погоды с 20:20 мск.

В последний раз движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге было закрыто 25 марта.