Екатеринбург, 30 марта, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В Свердловской области восстановительные работы на поврежденном взрывом газопроводе будут вестись до 2 апреля, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к середине дня воскресенья», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта недалеко от посёлка Пелым в Свердловской области загорелся участок газопровода Ямбург — Елец-1. Экстренные службы назвали горение факельным. Сообщалось, что пострадавших нет.