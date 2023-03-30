Киев, 30 марта, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Украинский конфликт обеспечил сверхприбылями крупнейшие в мире сырьевые компании, поэтому они должны поделиться ими с Киевом, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Он отметил, что из-за военных действий многие энергокомпании получили «огромную прибыль из-за скачков цен», Киев оценивает её более чем в $200 млрд.

«Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — сказал Галущенко.

Названная министром сумма часто упоминается как прибыль за минувший год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell, отмечает издание.

Галущенко также призвал Запад «убрать лазейки» в антироссийских ограничениях, относящихся к продаже энергоносителей. Украина, добавил он, готова предоставить странам ЕС ядерное топливо в качестве альтернативы для зависимости от российских поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о повреждениях всех крупных ТЭС и ГЭС в результате российских ударов. Он заявлял также о прямом ущербе энергосистеме Украины на сотни миллионов долларов и миллиардных экономических потерях. Россия, как заявлял президент Владимир Путин, наносит ракетные удары по украинским объектам, в том числе энергетическим, в качестве ответа на теракт, устроенный на Крымском мосту.