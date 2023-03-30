Полковник Макгрегор: Зеленский готов жертвовать жизнями тысяч жителей Украины

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM В интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский почти признал, что готов жертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Офицер высказал мнение о том, что Зеленский не понимает, какую общественную катастрофу он создал.

«Он практически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина всё ещё может победить», — отметил Макгрегор.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ. По его словам, проигрыш Украины в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».