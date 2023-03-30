Посол РФ Станиславов: вопреки информации СМИ, присутствие российских фирм в Венгрии незначительно

Москва, , 09:53 — REGNUM Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что присутствие российских компаний в этой стране незначительно, а сообщения СМИ о более 600 подобных фирмах не должны вводить в заблуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Венгерские СМИ ранее сообщили, что в Венгрии работают более 670 предприятий, связанных с Россией, в том числе 77 фирм (порядка 11%) были зарегистрированы в стране с конца февраля прошлого года.

«К сожалению, в действительности присутствие российских компаний в Венгрии незначительно», — приводит агентство слова дипломата.

Он отметил, что в венгерском государственном реестре зарегистрировано свыше 600 юридических лиц с российским участием, и в большинстве случаев они являются микропредприятиями без постоянных оборотов и даже наёмных сотрудников.

«77 организаций, получившие регистрацию за 2022 год, относятся к той же категории», — пояснил Станиславов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Станиславова, несмотря на то, что Венгрия была отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, каналы для диалога остаются открытыми. Он отметил, что ограничительные меры оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества двух государств, в том числе на экономику, политику и человеческие контакты.