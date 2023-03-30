Харьков, Украина, , 09:42 — REGNUM В Чугуевском районе Харьковской области Украины был повреждён объект инфраструктуры, сообщил 30 марта глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Повреждение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Волчанске Чугуевского района… поврежден инфраструктурный объект», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о переброске военной техники ВСУ в Харьковскую область. Колонны движутся в направлении посёлка Новосёловское.