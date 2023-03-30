Власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Харьков, Украина, 30 марта 2023, 09:42 — REGNUM В Чугуевском районе Харьковской области Украины был повреждён объект инфраструктуры, сообщил 30 марта глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«В Волчанске Чугуевского района… поврежден инфраструктурный объект», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о переброске военной техники ВСУ в Харьковскую область. Колонны движутся в направлении посёлка Новосёловское.