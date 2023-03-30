Самара, , 09:44 — REGNUM Ученые Самарского государственного технического университета совместно с коллегами из Германии разрабатывают передовую систему транспортировки и хранения водородного топлива. Результаты исследования опубликовало издание Fuel.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что при помощи изученного учеными накопителя водорода можно будет получать более безопасную топливную смесь, которая многократно уменьшит издержки водородной энергетики.

Водород рассматривают как альтернативу ископаемым энергоносителям. В одной единице массы этого химического элемента содержится примерно в три раза больше энергии, чем в дизеле или бензине, в результате его сгорания образуется экологически безопасная вода.

Ученые отмечают, что при хранении и транспортировке водорода необходима длинная цепь дорогостоящих операций, зачастую делающих использование его нерентабельным.

Специалисты самарского вуза создают новую систему хранения водорода, в которой его молекулы химически связаны с органическими носителями. По их словам, им удалось проанализировать термохимические свойства бензинтолуолов (одного из наиболее перспективных классов веществ) — накопителей водорода.

По словам заведующего кафедрой газопереработки, водородных и специальных технологий СамГТУ Сергея Вострикова, помимо небезопасных и дорогих вариантов транспортировки водорода в сжатом или сжиженном виде, в настоящее время в мире исследуются и технологии химического связывания, и этот подход является экономным и намного более безопасным.

Отмечается, что за счет обратимой реакции водород связывается бензинтолуолами и другими органическими молекулами, которые получают из нефти. Эта жидкость является негорючей, транспортировать ее можно при атмосферном давлении и при любой температуре. По консистенции смесь напоминает моторное масло.

Уточняется, что выделять водород из этой смеси можно на распределительных станциях и внутри специальных перспективных двигателей.

Отмечается, что данное исследование было поддержано Министерством науки и высшего образования России.

Как передавало ИА REGNUM, ученые одного из самарских вузов разработали новый метод подбора композитов для авиации. Это позволяет до 30 процентов сократить вес и до 40 процентов сократить стоимость производства узлов навески аэрокосмического назначения по сравнению с металлическими аналогами.