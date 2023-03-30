Самара, 30 марта, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Ученые Самарского государственного технического университета совместно с коллегами из Германии разрабатывают передовую систему транспортировки и хранения водородного топлива. Результаты исследования опубликовало издание Fuel.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

Отмечается, что при помощи изученного учеными накопителя водорода можно будет получать более безопасную топливную смесь, которая многократно уменьшит издержки водородной энергетики.

Водород рассматривают как альтернативу ископаемым энергоносителям. В одной единице массы этого химического элемента содержится примерно в три раза больше энергии, чем в дизеле или бензине, в результате его сгорания образуется экологически безопасная вода.

Ученые отмечают, что при хранении и транспортировке водорода необходима длинная цепь дорогостоящих операций, зачастую делающих использование его нерентабельным.

Специалисты самарского вуза создают новую систему хранения водорода, в которой его молекулы химически связаны с органическими носителями. По их словам, им удалось проанализировать термохимические свойства бензинтолуолов (одного из наиболее перспективных классов веществ) — накопителей водорода.

По словам заведующего кафедрой газопереработки, водородных и специальных технологий СамГТУ Сергея Вострикова, помимо небезопасных и дорогих вариантов транспортировки водорода в сжатом или сжиженном виде, в настоящее время в мире исследуются и технологии химического связывания, и этот подход является экономным и намного более безопасным.

Отмечается, что за счет обратимой реакции водород связывается бензинтолуолами и другими органическими молекулами, которые получают из нефти. Эта жидкость является негорючей, транспортировать ее можно при атмосферном давлении и при любой температуре. По консистенции смесь напоминает моторное масло.

Уточняется, что выделять водород из этой смеси можно на распределительных станциях и внутри специальных перспективных двигателей.

Отмечается, что данное исследование было поддержано Министерством науки и высшего образования России.

Как передавало ИА REGNUM, ученые одного из самарских вузов разработали новый метод подбора композитов для авиации. Это позволяет до 30 процентов сократить вес и до 40 процентов сократить стоимость производства узлов навески аэрокосмического назначения по сравнению с металлическими аналогами.