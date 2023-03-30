Токаев подписал указ о назначении Смаилова на пост премьер-министра Казахстана

Астана, , 09:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова премьер-министром республики, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Кандидатуру Смаилова, предложенную на пост премьер-министра партией «Аманат», поддержали 82 депутата нижней палаты республиканского парламента (мажилиса), семь высказались против, восемь — воздержались.

В январе 2022 года указом президента Смаилов был назначен на должность премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта все члены правительства Казахстана под руководством Алихана Смаилова ушли в отставку в связи с избранием нового состава мажилиса.

Конституцией Казахстана предусмотрено, что правительство должно сложить полномочия перед вновь избранным мажилисом.