Смаилова вновь назначили на пост премьер-министра Казахстана
Астана, 30 марта 2023, 09:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова премьер-министром республики, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Кандидатуру Смаилова, предложенную на пост премьер-министра партией «Аманат», поддержали 82 депутата нижней палаты республиканского парламента (мажилиса), семь высказались против, восемь — воздержались.
В январе 2022 года указом президента Смаилов был назначен на должность премьер-министра.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта все члены правительства Казахстана под руководством Алихана Смаилова ушли в отставку в связи с избранием нового состава мажилиса.
Конституцией Казахстана предусмотрено, что правительство должно сложить полномочия перед вновь избранным мажилисом.