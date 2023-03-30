В Азербайджане заявили, что взяли под контроль некоторые высоты на границе с Арменией

Баку, , 09:15 — REGNUM Отряды Вооружённых сил Азербайджана взяли под свой контроль некоторые высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией в связи с вводом в эксплуатацию новой автодороги, которая связывает Карабах с Арменией. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Лачинский коридор CuriousGolden

По её информации, в связи с вводом в эксплуатацию новой дороги в Лачинском районе были взяты под контроль некоторые господствующие высоты, вспомогательные и основные дороги, обширная приграничная территория между селами Забух и Джагазур Лачинского района.

Как передавало ИА REGNUM, в министерстве обороны Азербайджана заявили, что меры тотального контроля в районе Лачинского коридора введены из-за строительной активности на дорогах, ведущих в объезд некоторых участков коридора из Карабаха в Армению, чтобы избежать переброски боеприпасов и оружия из Армении.