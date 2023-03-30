Магадан, 30 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Якутский всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму, начатый почти в 60-градусный мороз. Об этом сообщает 30 марта РИА Новости.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мороз

Винокуров 20 февраля вышел из села Оймякон, где находится полюс холода, в магаданский поселок Сеймчан. Он передвигался на двух лошадях якутской породы, чтобы доказать их выносливость и уникальность.

«Самое сложное было двигаться по трассе «Колыма», лошади пугались проезжающих автомобилей. Но мы справились», — рассказал Винокуров.

Он отметил, что из Оймякона выходил в минус 58 градусов, от мороза его защищала хорошая экипировка. Позднее всадник переоделся в «весеннюю» шубу из лисьей шкуры, которая защищает от мороза в 40—50 градусов.

В дороге всадника сопровождали друзья и единомышленники, они передвигались на грузовике. Спутники готовили путешественнику еду и устанавливали палатки для ночлега, а сеном лошадей снабжали местные фермеры.

Лошади якутской породы содержатся на свободном выпасе в 60-градусные морозы, еду добывают из-под снега. Летом, когда стоит 30-градусная жара, они легко переносят зной.

Дугуйдан Винокуров занимается популяризацией якутских лошадей. В 2021–2022 годах он совершил верховой переход из якутского села Ючюгэй в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта российские путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд дальности полета на воздушном шаре, принадлежащий японцам. Они пролетели более 2368 км, стартовав в Мурманской области. Конечный пункт путешествия — село Хатанга в Красноярском крае.