РБК: МТС заменит яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами

Москва, , 09:00 — REGNUM Компания МТС заменит на логотипе яйцо на красный квадрат с буквами М, Т и С, сообщает РБК со ссылкой на главу компании Вячеслава Николаева.

Новый логотип МТС

Отмечается, что у дочерних компаний и суббрендов логотип будет в виде квадрата с отрезанным уголком, на котором разместится конкретный логотип каждого направления.

По словам Николаева, небольшой визуальный ребрендинг в 2019 году оказался недостаточным, поэтому компания прибегла к серьезным изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году компания обновила слоган, визуальный стиль и позиционирование бренда. Так, в новом варианте красная полоса, «вырастающая» из типографики нового логотипа МТС, стала центральным элементом брендинга. Также был изменён шрифт букв на более крупный и жирный.