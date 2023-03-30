Москва, 30 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Компания МТС заменит на логотипе яйцо на красный квадрат с буквами М, Т и С, сообщает РБК со ссылкой на главу компании Вячеслава Николаева.

Новый логотип МТС

Отмечается, что у дочерних компаний и суббрендов логотип будет в виде квадрата с отрезанным уголком, на котором разместится конкретный логотип каждого направления.

По словам Николаева, небольшой визуальный ребрендинг в 2019 году оказался недостаточным, поэтому компания прибегла к серьезным изменениям.

Напомним, летом 2022 года российские операторы начали взимать плату за SIM-карту при заключении контракта на услуги сотовой связи. Так, у «МегаФона», «Вымпелкома», МТС и Tele2 плата составляет 50 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году компания обновила слоган, визуальный стиль и позиционирование бренда. Так, в новом варианте красная полоса, «вырастающая» из типографики нового логотипа МТС, стала центральным элементом брендинга. Также был изменён шрифт букв на более крупный и жирный.