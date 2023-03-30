Луганск, 30 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Диверсионные группы специальных подразделений ВСУ работают на артёмовском направлении в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 30 марта в своём Telegram-канале.

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

«На донецком направлении в районе Артёмовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника», — написал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Отличительные признаки указывают на принадлежность диверсантов к украинским силам спецопераций. Такие подразделения помимо выполнения отдельных задач используются как группы быстрого реагирования, добавил Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что информацию об обстановке в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут), в районе которого больше полугода продолжаются ожесточённые бои, собирают наблюдатели НАТО. Как сообщало ИА REGNUM, иностранцы прибыли на этот участок фронта вместе с командующим Сухопутными войсками ВСУ генералом Александром Сырским.