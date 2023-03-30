Вашингтон, , 09:04 — REGNUM В США в ходе учений столкнулись два военных вертолёта. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на представителя Вооруженных сил США.

Вертолеты United States Army

По её информации, военные вертолеты армии США столкнулись над Кентукки вечером 29 марта во время учений.

О состоянии экипажей вертолетов не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, принимавший участие в южнокорейско-американских учениях десанта Ssangyong бронеавтомобиль HMMWV застрял в песке на побережье, где проходила высадка. Тактические учения Южной Кореи и США проходили с 27 по 29 марта в городе Пхохане и его окрестностях (~272 км к юго-востоку от Сеула).