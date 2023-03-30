Эксперт Марочко: ВСУ провоцируют российских военных на пустую трату боеприпасов

Луганск, , 08:46 — REGNUM Украинские военные пытаются вынудить российские подразделения впустую тратить боеприпасы на луганском направлении, при этом сами экономят боекомплект. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 марта в своём Telegram-канале.

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

Новая тактика противника, направленная на провоцирование российских подразделений, зафиксирована в зоне ответственности Второго армейского корпуса МО РФ, отметил он. Украинские военные выдвигаются в сторону позиций РФ небольшими маневренными группами и дают себя обнаружить.

После того как по ним открыли огонь, они возвращаются в укрытия. При этом противник применяет стрелковое оружие, стреляет мало, не получает поддержки артиллерии.

«Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода вхолостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Марочко проинформировал о передвижениях одних и тех же колонн ВСУ в районе Северска в ДНР. Так украинские военные пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, пояснил он.