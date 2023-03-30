Пекин, 30 марта, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонд (МВФ) Кристалина Георгиева полагает, что блага глобализации распределены неравномерно между людьми и государствами. Об этом говорится в опубликованном 30 марта на сайте МВФ заявлении Георгиевой на Боаоском азиатском форуме.

Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Дети собирают вещи на свалке в Нигере

По её словам, за минувшие 40 лет мировая экономика увеличилась в три раза. При этом на протяжении многих десятилетий для азиатских государств торговая интеграция стала ключевым фактором устойчивого роста валового внутреннего продукта.

«Но мы также должны признать, что блага глобализации не распределяются равномерно между странами и людьми», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для решения этой проблемы нужны прагматичный подход, совместная работа.

Как передавало ИА REGNUM, Боаоский азиатский форум (БАФ) нередко называют «восточным Давосом»; это место встреч и переговоров на полях мероприятия между представителями политических, деловых и научных кругов разных стран, прежде всего азиатских.

Ранее Георгиева заявила, что для мировой экономики 2023 год станет очень сложным периодом. Так, в ходе выступления на Боаоском азиатском форуме в Китае она пояснила, что глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.