Иркутск, 30 марта, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Иркутской области раскрыли убийство, которое было совершено почти 20 лет назад, сообщили 30 марта в региональном главке МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Отмечается, что в сентябре 2003 года в одном из домов города Черемхово неизвестный проник в квартиру с целью совершения кражи.

«В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Расправившись с ней, он похитил ювелирные украшения и скрылся», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого. Он скрывался от следствия в Новосибирске. После задержания 37-летний мужчина не стал отрицать свою вину. Сейчас он заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве первокурсницы колледжа, совершённом более 20 лет назад.

Специалисты установили, что девушка была изнасилована, её избили и убили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.