В Иркутской области раскрыли совершённое 20 лет назад убийство
Иркутск, 30 марта, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Иркутской области раскрыли убийство, которое было совершено почти 20 лет назад, сообщили 30 марта в региональном главке МВД.
Отмечается, что в сентябре 2003 года в одном из домов города Черемхово неизвестный проник в квартиру с целью совершения кражи.
«В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Расправившись с ней, он похитил ювелирные украшения и скрылся», — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого. Он скрывался от следствия в Новосибирске. После задержания 37-летний мужчина не стал отрицать свою вину. Сейчас он заключён под стражу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве первокурсницы колледжа, совершённом более 20 лет назад.
Специалисты установили, что девушка была изнасилована, её избили и убили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.