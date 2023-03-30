Посол РФ Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным странам, но каналы для диалога открыты

Будапешт, , 08:36 — REGNUM Несмотря на то, что Венгрия была отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, каналы для диалога остаются открытыми. Об этом заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

Будапешт © Robert Michael/dpa/picture-alliance/ТАСС

По его словам, ограничительные меры оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества двух страни, в том числе на экономику, политику и человеческие контакты.

«Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее глава оппозиционной партии «Диалог за Венгрию» Ричард Барабаш призвал власти страны отозвать посла из Москвы и понизить уровень дипломатических отношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов написала, что ЕС изменил подход к антироссийским санкциям, сместив акцент с принятия новых ограничений на соблюдение уже введённых. Новый подход вызван давлением со стороны стран ЕС, которые утверждают, что для новых санкций против России больше нет места.