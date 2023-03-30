Анкара, 30 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО и член клуба «Валдай» Синан Оган заявил, что стране не нужно вводить санкции против России, повторяя за Западом, нужен диалог. Об этом сообщает РИА Новости.

Shabtai Gold/dpa/Global Look Press Синан Оган

«Мы не должны вести себя так, как раньше — как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами», — приводит агентство его слова.

Говоря о санкциях, политик отметил, что нужно миру дать шанс.

Оган выразил уверенность в том, что можно найти решение, встретившись с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить», — уточнил он.

Кандидатура Синана Огана была выдвинута от альянса Ata. Высшая избирательная комиссия зарегистрировала его на пост президента Турции после того, как он собрал 100 тысяч голосов избирателей.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2023 года глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединится к односторонним санкциям против Москвы. Он также заверил, Турция не станет местом для обхода Россией санкций США и Евросоюза.