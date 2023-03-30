Луганск, 30 марта, 2023, 08:35 — ИА Регнум. ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, перегоняя одни и те же военные колонны на северском направлении. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 марта в своём Telegram-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет разведку с помощью БПЛА

По информации источников эксперта, «одинаковые» украинские колонны с автомобилями и бронетехникой показательно проходили через короткие промежутки времени по той части территории Донбасса, которая оккупирована Киевом. Мирное население здесь имеет пророссийские взгляды.

«С большой долей вероятности можно утверждать, что эти колоны целенаправленно перегоняют в этом районе для введения в заблуждение наших разведывательных органов», — написал Марочко.

Он отметил, что на автомобилях совпадают номера, а у буксируемых гаубиц есть идентичные характерные отличительные признаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал об использовании украинскими военными зерновозов для перевозки боеприпасов в Харьковской области. По его сведениям, ВСУ заставляют фермеров чередовать перевозку семян и удобрений с транспортировкой боекомплектов.