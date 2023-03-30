Донецк, , 08:23 — REGNUM Подразделения ЧВК «Вагнер» перешли в активное наступление на севере и в центре Артёмовска. Об этом 30 марта сообщает телеграм-канал военкоров «Русской весны».

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске Александр Димитровский © ИА REGNUM

По его информации, российские бойцы начали активно наступать с приходом темноты. Так, идут бои вдоль улиц Василия Першина, Независимости, Бахмутская и Благовещенская, Колодезная, Корсунского.

Отмечается, что бои продолжаются вдоль улиц Александра Сибирцева, Александры Колпаковой и Героев Труда.

Как передавало ИА REGNUM, Артёмовск практически полностью (на 80%) окружен российскими подразделениями. Украинский военнопленный рассказал, что ВСУ используют подземные ходы в Артёмовске. По его словам, все дороги к городу простреливает артиллерия ВС России, ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут из Артёмовска, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз боекомплекта и личного состава, для того чтобы держать оборону города.