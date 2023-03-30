Вашингтон, 30 марта, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Компания Walt Disney уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера в рамках кампании по сокращению расходов, пишет газета The New York Times.

Zuma/TASS Сокращение штата в компании Walt Disney

Отмечается, что Marvel Entertainment, подразделение, специализирующееся на потребительских товарах, было полностью расформировано и передано в другие подразделения корпорации.

Как пишет газета, 80-летний Перлмуттер известен активными попытками изменить совет директоров компании.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители компании Disney объявили о начале процесса по сокращению семи тысяч сотрудников.

Первую группу сотрудников начнут уведомлять об увольнениях в ближайшие дни, более масштабная волна сокращений ожидается в апреле 2023 года.

Примерно семь тысяч сотрудников американской компании Walt Disney будут уволены в рамках реорганизации, запланированной ее руководством.