Симферополь, 30 марта, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В Керчи возобновила свою работу паромная переправа. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Константин Михальчевский/РИА Новости Керченский пролив

По её информации, движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за ухудшения погодных условий (порывы ветра до 18 метров в секунду). 28 марта в Севастопольской бухте было временно остановлено движение паромов и катеров из-за сильного ветра.