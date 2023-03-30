Вашингтон, 30 марта, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не осознаёт, какую общественную катастрофу создал. Он фактически признался, что готов пожертвовать жизнями десятков тысяч граждан Украины, заявил в интервью Associated Press бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Американский военный отметил, что Зеленский пытается создать впечатление о возможной победе. Заявления украинского лидера беспочвенны, поскольку российская армия на данный момент имеет множество возможностей, добавил Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании предрекли крах Украине после слов Зеленского о компромиссе с Россией в интервью Associated Press 29 марта. Зеленский убеждён, что в случае поражения Киев столкнётся с давлением международного сообщества.