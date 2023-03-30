Хайнань, Китай, 30 марта, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала признать, что глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между странами и народами.

worldbank.org Кристалина Георгиева

Выступая на Боаоском форуме на Хайнане в КНР, Георгиева сказала, что цепочки мировых поставок должны быть «более диверсифицированными и защищенными».

Кроме того, глава МВФ считает, что в 2023 году многие ощутят сложности в мировой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик в мире продолжают оказывать влияние на темпы глобального роста ВВП, который, по прогнозам, останется в 2023 году на уровне менее 3%.