Киев, 30 марта, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский начал подготовку общественности к сдаче позиций ВСУ в Артёмовске, заявил в интервью Пятому каналу военный эксперт Юрий Кнутов.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Он начинает готовить общественное мнение. Даже если город будет сдан, чтоб он мог сказать, что сделал всё, чтобы город не сдавать, но, соответственно, под давлением Запада, под давлением военных и общественности пришлось принять такое решение. Он готовит для себя пути к отходу», — сказал эксперт.

По его словам, у российских военных есть отличная возможность вскоре взять под контроль территорию Артёмовска. При этом ранее Зеленский говорил о невыгодности такого решения, так как сдача города будет способствовать поиску «компромиссов» с Кремлём, поражение серьёзно поменяет настроение у западных союзников и властей Украины.

Кнутов уверен, что Зеленский пойдёт на любые жертвы для сохранения своего лица и положения. В случае поражения Запад решит устранить его и поставить другого человека. Зеленскому в данном случае наплевать на людей, когда идёт речь о собственной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил об успехе российских военных в Артёмовске Донецкой Народной Республики. Президент Украины боится, что сдача Артёмовска приведёт к тому, что жители страны начнут говорить о необходимости достижения компромисса с Россией.