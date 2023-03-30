Москва, 30 марта, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова по поводу планируемого в апреле–мае контрнаступления ВСУ раскритиковал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия»), передаёт 30 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, ни один нормальный военачальник не будет публично оглашать планы о предстоящей военной операции.

«Заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию «на слабо». Но пускай не надеются, ничего они не добьются», — добавил Ивлев.

Любой военный конфликт является не только боевым действием, а также «кто кого передумает», заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины. Он также добавил, что пока на поле боя не встречается военная техника, поставленная Западом.