Специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается 400-й день. В ночь на 30 марта российские военные пошли в наступление сразу на нескольких участках линии фронта в Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР). По данным сайта «Русская весна», ожесточенные сражения ведутся в центре вдоль улиц Независимости и Бахмутской, Василия Першина и Благовещенской. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 марта, публикуя сводку, признал частичный успех Вооруженных сил России в Артёмовске.

«Военкоры Русской Весны» обнародовали видео с солдатом киевской армии, который не сдержал слёз, рассказывая иностранным журналистам о колоссальных потерях Украины в боях с российскими войсками. По его словам, становится страшно, когда думаешь о десятках тысяч погибших: «Пару часов — и нет человека». Только за одни сутки на донецком направлении потери Киева составили до 310 военных, на херсонском — до 40, на южнодонецком и запорожском направлениях более 50, сообщило Минобороны РФ.

Потеря Бахмута (украинское название Артёмовска) будет означать политическое поражение Украины и может привести к общему поражению в конфликте, заявил накануне, 29 марта, украинский президент Владимир Зеленский.

Тем временем на купянском направлении российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й и 105-й бригад территориальной обороны.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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