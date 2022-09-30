Наступление в центре Артёмовска — 400-й день спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается 400-й день. В ночь на 30 марта российские военные пошли в наступление сразу на нескольких участках линии фронта в Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР). По данным сайта «Русская весна», ожесточенные сражения ведутся в центре вдоль улиц Независимости и Бахмутской, Василия Першина и Благовещенской. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 марта, публикуя сводку, признал частичный успех Вооруженных сил России в Артёмовске.
«Военкоры Русской Весны» обнародовали видео с солдатом киевской армии, который не сдержал слёз, рассказывая иностранным журналистам о колоссальных потерях Украины в боях с российскими войсками. По его словам, становится страшно, когда думаешь о десятках тысяч погибших: «Пару часов — и нет человека». Только за одни сутки на донецком направлении потери Киева составили до 310 военных, на херсонском — до 40, на южнодонецком и запорожском направлениях более 50, сообщило Минобороны РФ.
Потеря Бахмута (украинское название Артёмовска) будет означать политическое поражение Украины и может привести к общему поражению в конфликте, заявил накануне, 29 марта, украинский президент Владимир Зеленский.
Тем временем на купянском направлении российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й и 105-й бригад территориальной обороны.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Марочко: спецгруппы диверсантов ВСУ появились в районе Артёмовска
Диверсионные группы специальных подразделений ВСУ работают на артёмовском направлении в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 30 марта в своём Telegram-канале.
«На донецком направлении в районе Артёмовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника», — написал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко: ВСУ провоцируют российских военных на пустую трату боеприпасов
Украинские военные пытаются вынудить российские подразделения впустую тратить боеприпасы на луганском направлении, при этом сами экономят боекомплект. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 марта в своём Telegram-канале.
Украинские военные выдвигаются в сторону позиций РФ небольшими маневренными группами и дают себя обнаружить. После того как по ним открыли огонь, они возвращаются в укрытия, при этом сами стреляют мало.
Марочко: ВСУ перегоняют одни и те же военные колонны под Северском
ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, перегоняя одни и те же военные колонны на северском направлении. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 марта в своём Telegram-канале.
«РВ»: бойцы РФ начали активно наступать в центре и на севере Артёмовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» перешли в активное наступление на севере и в центре Артёмовска. Об этом 30 марта сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
По его информации, российские бойцы начали активно наступать с приходом темноты. Так, идут бои вдоль улиц Василия Першина, Независимости, Бахмутская и Благовещенская, Колодезная, Корсунского.
Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть свою страну в противостояние с Россией.
«Если бы не наши усилия за последние два года, то «западный клуб3 втянул бы Турцию в противостояние с Россией. Пока мы здесь (у власти), мы не будем способствовать этому», — сказал турецкий президент.
Зеленский записал видеообращение на фоне преследования УПЦ. Он назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы.
«Сегодня сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы», — заявил президент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит президента России Владимира Путина в Турцию 27 апреля. По его словам, он может принять участие в церемонии на АЭС «Аккую».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не видят пока каких-либо явных нарушений в использовании американской военной помощи, которая направляется на Украину.
Он отметил, что Вашингтон и Киев стремятся к тому, чтобы эта помощь использовалась соответствующим образом, но при этом невозможно предсказать каждое перемещение каждого изделия.
«Это война. Мы все хотим иметь как можно больше надзора и подотчетности, конечно, мы хотим — это оборудование и системы, финансируемые налогоплательщиками, которые идут на Украину, но это война», — признался Кирби.
«Бук-М3» одновременно может вести до 300 воздушных объектов. Система ПВО работает на 360 градусов. Засекает противника до 25 тысяч метров по высоте и до 180 километров по дальности.
За огромное количество сбитых с начала специальной военной операции разведывательно-ударных БЛА «Бук-М3» прозвали истребителем дронов. Но он также эффективно поражает и «Точки-У», и ракеты РСЗО HIMARS, и другие снаряды систем залпового огня.
У машин комплекса новейшая электроника и мощная радиолокационная станция. Группировка «Бука» способна сопровождать — то есть обнаруживать и поражать — шесть целей практически разом.
«Буки» отличаются и высокой проходимостью, они на гусеничном ходу. Развивают скорость около 60 км в час, где бы ни находились, благодаря чему комплексы способны быстро сменить место дислокации. Развертывание на новой позиции не займет больше пяти минут, и «Бук-М3» снова начнёт выполнять боевые задачи, обеспечивая надежный щит не только для российский войск, но и для мирного населения.
Минобороны РФ.
В ходе специальной военной операции расчеты ЗРК «Бук» продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения. Подробности сообщает Минобороны РФ. «Данный комплекс способен поражать воздушные цели на разных диапазонах высот, на различных дальностях. На практике он показал, что способен работать даже по РСЗО. Показал свою эффективность и надежность. Уничтожали также «Хаймарсы». Считаю, что это наиболее сложная цель, но по ним ЗРК «Бук-М3» работает довольно нормально, четко», — рассказал командир зенитной ракетной батареи.
Макгрегор: Зеленский признался, что готов жертвовать жизнями тысяч граждан
Президент Украины Владимир Зеленский не осознаёт, какую общественную катастрофу создал. Он фактически признался, что готов пожертвовать жизнями десятков тысяч граждан Украины, заявил в интервью Associated Press бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор.
Украина тратит на войну 130 млрд гривен каждый месяц — министр финансов Сергей Марченко. При этом собственные ежемесячные поступления в госбюджет составляют всего около 80 миллиардов.
США опасаются «эффекта бумеранга» из-за трибунала по России — The New York Times.
Посол Госдепа по вопросам глобального уголовного правосудия США Бет Ван Шаак признала, что США не хотят создавать прецедент с трибуналом по России, который может привести к созданию аналогичного трибунала для преследования граждан США.
В результате такого «эффекта бумеранга» под суд могут попасть и власти США, если их обвинят в военных преступлениях и незаконных вторжениях в другие страны.
Территория ДНР подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Так, по населенному пункту Александровка боевики выпустили десять снарядов калибра 155 мм. Причинен материальный ущерб коммуникациям, о жертвах на данный момент не сообщается.
Киев добивается уничтожения православия, заявил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Он отметил, что Украинская православная церковь как «единственная каноническая и законная» церковь в стране подвергается «государственному террору».
При этом поведение украинской власти доказывает, что ее конечная цель — стирание исторической памяти и всех следов православия в государстве.
Сторонники Австрийской партии свободы (АПС) будут протестовать против выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Австрии, которое намечено на 30 марта. Об этом сообщил лидер партии Герберт Кикль.
«Президент страны, участвующей в вооружённом конфликте, использует трибуну парламента нейтрального государства как сцену для распространения украинской, проамериканской и пронатовской пропаганды», — заявил Кикль.
Хорватия уже в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8, заявил глава оборонного ведомства страны Марио Баножич.
«Одним из шагов нашей поддержки Украины является решение, которое сейчас рассматривает наше правительство, а один из пунктов этого решения есть вертолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы можем завершить передачу», — рассказал Баножич.
Сенатор США выступил за эскалацию конфликта на Украине
Для наращивания оказания военной помощи Украине США необходима эскалация в отношениях с Россией, заявил представляющий Республиканскую партию в сенатском комитете по иностранным делам Джим Риш. Политик утверждает, что выступает за эскалацию конфликта.
На Украине бьют тревогу из-за опасной ситуации, созданной Зеленским
Киевский режим в своих попытках гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) может привести страну к гражданской войне и смене действующей власти. Соответствующее заявление бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина появилось в YouTube-канале.
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
Президенты стран Евросоюза не слышат своих сограждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России. Своим мнением в соцсетях поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По словам Уоллеса, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% граждан в 2022 году выступали за мир, а не за санкции против России.
Пригожин: битва за Артёмовск планомерно уничтожает армию Украины
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает Вооружённые силы Украины.
«Битва за Бахмут (Артёмовск. — Прим.) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию. И, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — сказал он.
По его словам, «генеральная битва» за этот город может стать «величайшим» поворотом в украинском конфликте и современной истории.
Военный эксперт: Зеленский готовит население к сдаче Артёмовска
Президент Украины Владимир Зеленский начал подготовку общественности к сдаче позиций ВСУ в Артёмовске, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Пропагандисты Украины массово публикуют фото и видеокадры с большими скоплениями техники ВС Украины. Таким образом киевское командование намекает на оперативную готовность к весеннему контрнаступлению, передает RusVesna.
На роликах ВСУ можно разглядеть многочисленные танки, разнообразную колесную и гусеничную технику, а также РСЗО. Где проводилась съемка, киевские блогеры не сообщают, однако уверяют, что кадры не из мест, приближенных к фронту.
Больших скоплений западной техники на линии боевого соприкосновения ВСУ избегает, поскольку есть риск массированного удара ВС РФ по позициям украинцев.
ВС России ликвидировали три разведгруппы ВСУ на купянском направлении
Российские силы на купянском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й и 105-й бригад территориальной обороны. Кроме этого, удалось сорвать ротацию подразделений противника на передовых позициях возле населённого пункта Молчаново, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
В Госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на «Северных потоках».
«Что касается расследований «Северного потока»… я должен буду вернуться к вам по этому вопросу», — сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на вопрос о решении США воздержаться от голосования в Совбезе.
В США готовятся к военным действиям с Китаем и Россией
Китай и Россия представляют опасность для Белого дома, поэтому власти США готовятся к одновременной войне с ними, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Сейчас экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что ВСУ не имеют достаточного количества ракет для HIMARS, да и самих систем недостаточно для наступления. При этом совсем недавно украинский пропагандист заявлял, что Запад начал активно поставлять свое вооружение и технику, передает обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников.
С наступлением темного времени суток российские бойцы начали активные наступательные действия на ряде участков линии соприкосновения в городе Артёмовске. Такой информацией делится Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на заявления украинских военных аналитиков.
Британцы предсказали крах Украине после слов Зеленского об Артёмовске
В Британии эмоционально отреагировали на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией. Читатели Daily Mail высказали мнение по этому поводу.
«Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все «достижения» 2022 года оказались бесполезны. Но он хотя бы все ещё жив, в то время как тысячи украинцев — нет», — написал Siancatrinkong.
Британия столкнулась с проблемой слабых артиллерийских орудий, что вызывает опасения в свете возможного раскрытия недостатков танков Challenger 2 в ходе боев на украинской территории. Данная информация следует из публикации портала «ИноСМИ», который ссылается на материал The Paper.
Однако Лондон нашел решение в виде отправки ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые могут спасти их от позора. Но такой ход вызвал реакцию со стороны России. В ответ на поставку боеприпасов российский президент Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного вооружения на белорусской территории по просьбе коллеги Александра Лукашенко.
В ответ на заявления с украинской стороны о готовящемся наступлении России стоит выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар, предложил в беседе с URA. RU полковник ВВС в запасе, Герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов.
Такой тактикой осенью 2022 года руководствовался действующий на тот момент командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности поддержать Украину в борьбе с Россией и выразил надежду, что поставки западного оружия помогут украинским военным действовать более уверенно, сообщает IReactor.
Однако военный обозреватель Виктор Баранец выразил свои сомнения в эффективности такой поддержки, отметив, что Россия продолжает увеличивать производство ракет, снарядов и поставлять новую технику, что может создать трудности для Украины.
Следственный комитет обвинил полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для охраны Крымского моста, сообщил прокурор в 235-м гарнизонном военном суде.
«Волков обвиняется в приобретении двух неисправных комплексов «Орел-БПЛА», не позволяющих осуществлять охрану Керченского моста», — говорится в заявлении.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «МК» предупредил, что при наступлении в апреле ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область. Так он прокомментировал вылазку в деревню Ломаковка в этом регионе украинской ДРГ на двух пикапах минувшей ночью, 29 марта.
Наместник Киево-Печерской лавры пригрозил Зеленскому небесной карой
Наместник Киево-Печерской лавры Павел уверен, что изгнание монахов канонической церкви из лавры происходит с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского. Митрополит заявил, что лидера киевского режима и его «свору» настигнет небесная кара. Об этом он сказал в своём видеобращении, опубликованном в YouTube.
Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией.
В интервью Associated Press Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
В районе города Запорожье, который все еще контролируется украинскими формированиями, в ночь на 29 марта были уничтожены танки западного производства, сообщает Telegram-канал «Репортёр Руденко V».
Украинский солдат заплакал, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев
Солдат киевской армии не сдержал слёз, когда рассказывал иностранным журналистам о колоссальных потерях Украины в боях с российскими войсками. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
В Госдуме усомнились в военных планах Киева
Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова по поводу планируемого в апреле–мае контрнаступления ВСУ раскритиковал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия»).
Генштаб ВСУ признал частичный успех России в Артёмовске
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины 29 марта заявил об успехе российских военных в Артёмовске Донецкой Народной Республики. В вечерней сводке сообщается о продолжающихся попытках ВС РФ взять город.
Мобилизованные военнослужащие из Хабаровского края обратились к своим семьям, к родным и любимым, с гордостью говоря о своём святом ратном труде: «Мы — военнослужащие, призванные по частичной мобилизации из Хабаровского края. Вчера еще мы были люди разных мирных профессий: среди нас водители, токари, учителя, сварщики, пекари. Но фашистская гадина вновь представляет смертельную опасность для нашего многонационального народа! Мы, как и наши предки в 1941-м, по зову Родины встали на ее защиту с оружием в руках. И гордимся этим!
Знаем, что и вы, наши любимые и дорогие, гордитесь нами и переживаете за нас. Заверяем вас, что здесь мы успешно громим фашистскую сволочь и жжём его технику с нанесенной на броню свастикой. Чувствуем себя в бою уверенно, поддерживаем и прикрываем друг друга для уничтожения врага. Полны решимости и злости порвать в клочья фашистскую сволочь!»
Минобороны РФ.
Главное о специальной военной операции на Украине за 29 марта 2023 года.
На донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».
На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США.
Минобороны РФ.