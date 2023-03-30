Омск, 30 марта, 2023, 07:16 — ИА Регнум. В сентябре 2023 года жители Омской области выберут нового главу региона. Об этом ТАСС сообщил секретарь избирательной комиссии области Александр Христолюбов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Итоги голосования

Он напомнил, что законодательством установлено, в случае досрочного сложения полномочий высшим должностным лицом региона РФ, выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Он стал врио главы региона в октябре 2017 года после отставки Виктора Назарова. В сентябре 2018-го Бурков стал губернатором Омской области, получив на выборах 82,56% голосов избирателей. Его срок на посту губернатора истекал в сентябре 2023 года.

По решению Путина временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Виталий Хоценко, ранее возглавлявший правительство Донецкой Народной Республики.

Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 гг. Он ранее работал на руководящих должностях в органах власти ЯНАО, Ставропольского края.