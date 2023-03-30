Политик Филиппо: обучающих украинских военных во Франции должны привлечь к ответственности

Париж, , 07:11 — REGNUM Экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что за обучение солдат ВСУ на территории Франции нужно привлечь к ответственности действующую власть. Об этом политик написал в Twitter.

Флориан Филиппо Claude Truong-Ngoc

Филиппо заявил, что «обучать личный состав одной из сторон — это вступать в войну».

«Никто не задаёт вопросы — украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса?» — с возмущением написал бывший депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО начинает сходить с ума, проводя свою политику на Украине, а решение президента Франции Эммануэля Макрона ускорить поставки всех типов ракет Украине ведёт к третьей мировой войне. Об этом ранее писал Филиппо.