Госсовет КНР: мир должен противостоять односторонним санкциям и формированию конфликтующих блоков

Хайнань, Китай, , 06:45 — REGNUM Международное сообщество должно противостоять односторонним санкциям отдельных государств и формированию конфликтующих блоков. Об этом 30 марта на церемонии открытия Боаоского азиатского форума на острове Хайнань сказал премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы против блокового противостояния, когда приходится выбирать между той или иной стороной. Пекин выступает за мирные методы урегулирования противоречий между странами», — сказал глава правительства КНР.

По мнению Ли Цяна, необходимо совместными усилиями поддерживать всеобщие мир и стабильность, а также стремиться к солидарности, чтобы коллективно продвигать глобальное развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином напомнили, что китайская дипломатия существует не для показухи. Приглашение приехать в Киев, адресованное китайскому лидеру, возмутило читателей издания Guancha.