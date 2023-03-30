Глава МВФ Георгиева спрогнозировала проблемы для глобальной экономики в 2023 году

Пекин, , 06:39 — REGNUM Для мировой экономики 2023 год станет очень сложным периодом, предсказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Preiss MSC

В ходе выступления на Боаоском Азиатском форуме в Китае она пояснила, что глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

Последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик в мире продолжают оказывать влияние на темпы глобального роста ВВП, который по прогнозам останется в 2023 году на уровне менее 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Георгиева ранее утверждала, что риски для мировой экономики усилились на фоне резкого увеличения центробанками процентных ставок для борьбы с высоким уровнем инфляции. Из-за такой ситуации перспективы развития экономики мира в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, будут и далее слабыми, считает она.