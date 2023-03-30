ABS-CBN: на Филиппинах 12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне

Манила, , 06:31 — REGNUM На Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне Lady Mary Joy погибли 12 человек, сообщает 30 марта медиагруппа ABS-CBN.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Жертвами пожара стали как минимум трое детей. Всего, по данным источника, на судне находилось около 200 пассажиров. Огонь распространился на корабле недалеко от острова Балук-Балук.

Спасателям удалось эвакуировать 57 пассажиров, из них 14 госпитализировали.

Экстренные службы ведут поиск пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в результате крушения парома в Атлантическом океане, у берегов Габона, погибли два человека, ещё 28 числятся пропавшими без вести Судно шло из столицы Габона — Либревиля во второй по величине город страны Порт-Жантиль, и во время нахождения в отрытом океане в его трюм стала поступать вода.