В Минобороны РФ сообщили о поражении расчётами систем «Солнцепёк» трёх опорных пунктов ВСУ в ДНР

Красный Лиман, ДНР, , 06:30 — REGNUM Расчёты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 30 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Савчука, разведка установила местоположение трёх опорных пунктов украинских националистов. Тяжелыми огнемётами было нанесено поражение термобарическими снарядами.

«Противник понёс потери в личном составе и технике», — добавил начальник.

Также расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, работа огнемётной системы при поддержке БМ-21 «Град» позволила уничтожить огневые позиции и места дислокации живой силы ВСУ на авдеевском направлении.

Киевские боевики назвали огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.