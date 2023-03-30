Посол РФ Антонов: травля монахов на Украине требует реакции мировой общественности

Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал отсутствие реакции США на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Из-за страха захвата верующие канонической Украинской православной церкви ночуют на территории Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дипломат считает, что ущемление прав верующих на фоне гонений на послушников Киево-Печерской лавры требует реакции мировой общественности. Репрессии в отношении верующих — грубейшее нарушение гарантированных прав и свобод, а также вопиющий пример дискриминации.

«Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит «саммит за демократию», на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям», — заявил Антонов.

Посол сделал вывод, что налицо — безразличие и двойные стандарты.

Как сообщало ИА REGNUM, наместник Киево-Печерской лавры Павел уверен, что изгнание монахов канонической церкви из лавры происходит с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского.

Киевский режим приведёт страну к гражданской войне и смене действующей власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.