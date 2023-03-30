РИА Новости: пленный Кривозуб рассказал, как ВСУ по подземным ходам укрепляются в Артемовске

Артемовск, , 05:54 — REGNUM Пленённый украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют подземные ходы в Артёмовске, сообщает 30 марта РИА Новости.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Проходивший службу в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины Андрей Кривозуб 26 марта был взят в плен в Артёмовске.

По его словам, все дороги к городу простреливает артиллерия ВС России.

«ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут с Артёмовска, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз боекомплекта и личного состава, для того чтобы держать оборону городу», — добавил пленный.

Ранее Кривозуб рассказал о сдаче в плен военных киевской армии из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артёмовске. По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, генеральная битва за Артёмовск может стать «величайшим» поворотом в украинском конфликте и современной истории.